Adler Group bereinigt sein Immobilienportfolio – Vonovia bleibt dran

Nachdem sich der Branchenriese Vonovia eine Option zum Kauf von 13,3 Prozent am unter Druck stehenden Immobilien-Investor Adler gesichert hat, will jetzt die LEG Immobilien rund ein Fünftel der Wohnungen übernehmen. Die 15.350 Wohnungen mit vergleichsweise geringen Mieten, und 186 Gewerbeeinheiten haben einen Wert von 1,485 Mrd. Euro.

Sie gehören größtenteils den Töchtern Adler Real Estate und Westgrund und sind zu 90 Prozent in Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Bremen. Der Verkaufspreis werde aber etwas geringer ausfallen, unter anderem weil Adler aus steuerlichen Gründen 10,1 Prozent der Anteile an den Wohnungsgesellschaften behält. Vor dem endgültigen Kaufvertrag will die LEG aber genau die Bücher prüfen.

Adler setzt damit teilweise seine Ankündigung um, sich von einem großen Teil seines Bestandes von 70.000 Wohnungen zu trennen, um den milliardenschweren Schuldenberg abzubauen. Der Verkauf könne zu einer erheblichen Verringerung des Verschuldungsgrades der Adler durch Rückzahlung von Anleihen und Darlehen führen“, hieß es. Co-Chef Maximilian Rienecker hatte allerdings vor einer Woche von 40.000 bis 60.000 Wohnungen gesprochen, die verkauft werden könnten.

Die Adler Group steht unter Druck geraten, weil einerseits Investoren fordern, den Verschuldungsgrad deutlich zu senken. Anderseits erhebt der britische Leerverkäufer Fraser Perring Vorwürfe gegen das Unternehmen, die den Kurs der Adler-Aktie ins Rutschen gebracht haben.

Vonovia-Aktie erholt sich

Die Aktie von Vonovia hat sich von der Corona-Krise zwischenzeitlich deutlich erholt, ist aber mit der aktuellen Konsolidierung wieder deutlich gefallen. In den vergangenen Tagen hat sich der Titel aber wieder deutlich erholt und peilt die 200-Tagelinie (rot) bei 55 Euro an. Der MACD (Momentum) drehte ebenfalls wieder nach oben und hat eine positive Divergenz bestätigt: Das Momentum hat trotz eines fallenden Aktienkurses wieder zugenommen. Die positive Dynamik hat zugenommen und stützt den Aktienkurs.

