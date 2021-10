Tesla bekommt neue Konkurrenz

Tesla bekommt Konkurrenz: Ende Oktober soll das erste E-Auto von Lucid vom Band laufen. Es hat eine größere Reichweite als Tesla-Fahrzeuge und könnte Kunden daher überzeugen. Die Lucid-Aktie kann noch kein Tempo aufnehmen.

Nachdem Lucid den Konkurrenten Tesla bei der Reichweite bereits überholt hat, muss der US-Elektroautobauer Lucid nun noch seine Kosten in den Griff bekommen. Ende Oktober soll als erstes Fahrzeug das Spitzenmodell Lucid Air Dream Edition vom Band laufen, mit einem Preis von 169.000 Dollar, gefolgt von günstigeren Modellen.

Die zuständige US-Behörde hat einer Version des Air Dream eine Reichweite von 520 Meilen (837 Kilometer) pro Batterieladung bescheinigt, mehr als 100 Meilen mehr als das vergleichbare Tesla-Modell S. Tesla-Chef Elon Musk hatte zuletzt erklärt, dass sein Unternehmen Abstand von einem Fahrzeug mit einer Reichweite von 520 Meilen nehme.

Lucid-Chef Peter Rawlison sagte beim Produktionsstart in Arizona, sie hätten die Kunden von der Reichweitenangst befreit. Die nächste große Hürde sei die Kosteneffizienz von Elektroautos. Sie müssten die Kosten nach unten bringen. Die Herausforderung sei, die Produktionsprozesse in den Griff zu bekommen.

Das Unternehmen hat angekündigt, die Kapazität in dem Werk in den nächsten beiden Jahren auf 90.000 Fahrzeuge pro Jahr steigern. Auch Tesla hatte in der Anfangszeit massiv mit Produktionsschwierigkeiten zu kämpfen. Musk hatte zuletzt eingeräumt, dass es sehr schwer sei, profitabel Autos zu bauen.

Lucid-Aktie noch seitwärts orientiert

Die Aktie von Lucid ist im Februar nach oben ausgebrochen, hatte aber anschließend korrigiert und war seitdem seitwärts zwischen rund 16 und 30 Dollar gelaufen. Diesen Trend setzt die Aktie fort und hat es auch mit dem zweiten Anlauf nicht geschafft, die obere Begrenzung zu durchbrechen. Der MACD (Momentum) dreht wieder nach unten, so dass nun ein Test der unteren Begrenzung möglich erscheint.

