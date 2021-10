Moderna durchbricht Aufwärtstrend

Wegen möglicher Herzmuskelentzündung im Zusammenhang mit dem Covid-19-Impfstoff von Moderna setzen skandinavische Länder wie etwa Dänemark Impfungen mit dem Vakzin bei Jüngeren aus. Die Moderna-Aktie fällt deutlich.

Während Dänemark das Moderna Vakzin bei Personen unter 18 Jahren nicht mehr verimpft, sollen in Schweden Menschen, die 1991 oder später geboren wurden, zunächst darauf verzichten. Hintergrund seien Berichte über Nebeneffekte wie Herzmuskelentzündung (Myokarditis), so die schwedische Gesundheitsbehörde. Daten deuteten auf eine Zunahme von Herzmuskel- und Herzbeutelentzündungen bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen nach der Impfung hin. Der Zusammenhang sei besonders deutlich, beim Impfstoff Spikevax von Moderna, vor allem nach der zweiten Dosis.

Die dänische Gesundheitsbehörde verwies in diesem Zusammenhang auf eine bisher unveröffentlichte nordische Studie, die nun an die Europäische Arzneimittelbehörde EMA gehen soll.

Die EMA hatte den Einsatz des Biontech-Impfstoffs bei über Zwölfjährigen im Mai genehmigt und von Moderna im Juli. Ende vergangener Woche hatte die kanadische Gesundheitsbehörde erklärt, dass Daten nahelegten, dass Impfungen mit Moderna zu mehr Fällen von Herzentzündungen führten als die mit Bioinech/Pfizer. Diese kämen häufiger bei Jugendlichen und Erwachsenen unter 30 Jahren und häufiger bei Männern vor. Die Mehrheit der Betroffenen erkrankten aber nur relativ leicht und erholten sich schnell.

Moderna-Aktie fällt unter den Aufwärtstrend

Die Aktie von Moderna hat in den vergangenen Tagen deutlich verloren und sogar seinen Aufwärtstrend seit Mai durchbrochen. Der MACD (Momentum) ist ebenfalls deutlich gesunken und die nächste Unterstützung bei 283 Dollar rückt ins Visier der Anleger. Auch ein Test der 200-Tagelinie (rot) bei rund 230 Euro erscheint mittelfristig möglich.

