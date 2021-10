Tesla-Chef Musk sieht Ende der Chipkrise

Tesla-Chef Elon Musk rechnet mit neuen Chipfabriken und damit für kommendes Jahr mit dem Ende der Chip-Knappheit. Allerdings bereitet das autonome Fahren den Teslas noch gravierende Probleme. Derweil kann sich die Aktie weiter erholen und ist etwas mehr als zehn Prozent vom Rekordhoch entfernt.

Auf die Frage, wie lange die Autoproduktion durch die Halbleiterengpässe noch beeinträchtigt werde, sagte Musk, er denke, es sei kurzfristig. Derzeit würden eine Vielzahl von Chipfabriken gebaut. Er gehe davon aus, dass es kommendes Jahr gute Kapazitäten bei der Versorgung mit Chips gäbe“, so der Tesla-Chef Unterdessen wurde bekannt, dass Telsa in den USA das „Full Self-Driving“ trotz Sicherheitsbedenkens auf den Markt bringt.

Der US-Autokonzern weitet den Betatest seiner erweiterten Fahrassistenz aus. Wer will, kann die Funktion nun mit einem Knopfdruck beantragen. Damit wird die erweiterte Fahrassistenz nicht wie zuvor vorgesehen, über einen Schalter in der Bedienung einfach freischaltbar gemacht. Wer sieben Tage lang vorbildlich genug gefahren sei, könne die Funktion nutzen, twitterte Elon Musk. Es handele es sich um eine Funktion, mit der die Elektroautos – vorerst nur in den USA in städtischer Umgebung selbständig navigierten und Fahrer oder Fahrerin den Überblick behalten müssten.

Jetzt registrieren und die Tesla-Aktie kaufen

Mehr: https://www.etoro.com/ CFDs sind komplexe Instrumente und bergen ein hohes Risiko, durch Leverage schnell Geld zu verlieren. 67% der Konten von Privatanlegern verlieren Geld, wenn sie CFDs von diesem Anbieter handeln. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Vor der nun erfolgten Ausweitung des Beta-Tests für die Software konnten demnach rund 2.000 Personen die Funktion auf öffentlichen Straßen ausprobieren, vor allem Angestellte des US-Autobauers. Nun könnten Tausende weitere folgen. Vorher hatte es einmal mehr Kritik an Teslas Umgang mit den Assistenzsystemen gegeben. Zuletzt hatte die Chefin des National Transportation Safety Boards (NTSB) gefordert, Tesla müsse das grundlegende Sicherheitsproblem angehen, bevor die Funktion auf mehr Fahrzeugen verfügbar gemacht werden könne.

Ihre Verkehrsbehörde untersucht die Unfälle im US-Transportwesen, kann Autokonzernen aber keine Vorschriften machen. Die US-Verkehrsbehörde National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) hatte im August eine erneute Untersuchung des Fahrassistenzsystems „Autopilot“ eingeleitet.

Tesla-Aktie erholt sich weiter

Dem Aktienkurs hat diese Entwicklung nicht geschadet. Der Titel befindet sich seit Mitte Mai in einem Aufwärtstrend und hat seitdem rund 40 Prozent zugelegt. Der Ausbruch über die 780 Euro ist noch nicht nachhaltig, aber der MACD (Momentum) stützt den Titel mit einer leicht ansteigenden Tendenz. Auch die 200-Tagelinie (rot) wurde überschritten.

Am Erfolg von Tesla lässt sich mit einem Aktienkauf partizipieren. Mutige Anleger können sich gehebelt mit einem CFD kaufen engagieren.

Aktienkaufen bei eToro – so einfach geht es.

Die eToro-Plattform bietet Investoren aus aller Welt eine einzigartige Gelegenheit, ihrem Portfolio Aktien hinzuzufügen. Seit Anfang 2018 führt jeder KAUF-Auftrag ohne Hebel zum Kauf des zugrunde liegenden Vermögenswerts durch eToro; er wird danach im Namen des Kunden verwahrt. Dies gilt auch in Fällen, in denen Sie in einen CopyPortfolio investieren oder einen Trader kopieren: Wenn der kopierte Trader Aktien kauft, besitzen Sie automatisch einen Teil seines Aktienbestandes.

Aktien über eToro handeln, das sind die Vorteile:

Vertrauen – Ihre Aktien werden unter Ihrem Namen bei einem EU-regulierten Unternehmen verwahrt.

– Ihre Aktien werden unter Ihrem Namen bei einem EU-regulierten Unternehmen verwahrt. Versicherung – Ihr Depot und die dazugehörigen Vermögenswerte sind gemäß den Nutzungsbedingungen der CySEC versichert.

– Ihr Depot und die dazugehörigen Vermögenswerte sind gemäß den Nutzungsbedingungen der CySEC versichert. Dividenden – Sollte das Unternehmen eine Dividende ausschütten, erhalten Anleger die jeweilige Dividende gutgeschrieben.

– Sollte das Unternehmen eine Dividende ausschütten, erhalten Anleger die jeweilige Dividende gutgeschrieben. Keine Depotgebühren – Aktien auf eToro zu kaufen bedeutet, dass Sie keine Depot- und Ordergebühren sowie Provisionen bezahlen. Beim An- und Verkauf einer Aktie fällt eine Geld-Briefspanne an.

– Aktien auf eToro zu kaufen bedeutet, dass Sie Depot- und Ordergebühren sowie Provisionen bezahlen. Beim An- und Verkauf einer Aktie fällt eine Geld-Briefspanne an. Einfache Bedienung – Ihr Depot ist jederzeit online und über Apps verfügbar.

– Ihr Depot ist jederzeit online und über Apps verfügbar. Diversifizierung – Erstellen Sie ein Depot aus Aktien, Kryptowährungen, Rohstoffen und mehr.

Jetzt registrieren und Aktien kaufen

Über eToro:

Seit über einem Jahrzehnt ist eToro in der weltweiten Fintech-Revolution Vorreiter. Es ist das weltweit führende Netzwerk für Social Trading, mit Millionen registrierten Nutzern und mit einer Reihe innovativer Tools für Trading und Investment. Seit Anfang 2018 ermöglicht eToro den Kauf und Verkauf von Aktien.

Mehr: https://www.etoro.com/ CFDs sind komplexe Instrumente und bergen ein hohes Risiko, durch Leverage schnell Geld zu verlieren. 67% der Konten von Privatanlegern verlieren Geld, wenn sie CFDs von diesem Anbieter handeln. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.