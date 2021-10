H&M bleibt vorsichtig – Aktie erholt sich

In den Sommermonaten hat der schwedische Modekonzern H&M die Corona-Krise zwar hinter sich gelassen und einen Gewinnsprung verbucht, aber Lieferengpässe im September wirken sich nun negativ auf den Umsatz aus. Die Situation verbessere sich zwar auf der Lieferantenseite, aber im laufenden Quartal sei noch mit weiteren Verzögerungen. Angesichts der Störungen lag der Umsatz im September nur leicht über dem Vorjahresmonat.

Im Zeitraum Juni bis August dagegen übertraf H&M die Markterwartungen und das Vorkrisen-Niveau. Der Vorsteuergewinn stieg um 158 Prozent auf 6,09 Mrd. schwedische Kronen (rund 600 Mio. Euro). Auch Rivale Inditex mit Marken wie Zara, Massimo Dutti, Bershka oder Pull & Bear hatte in den Sommermonaten die Werte des Jahres 2019 übertroffen.

Außerdem sieht H& M steigende Kosten auf sich zukommen. Der positive US-Dollar-Effekt ließe nach, aber die hohen Versand- und Rohstoffpreise blieben bestehen. Deshalb werde sich die Gesamtmarktsituation für die Einkaufskosten im vierten Quartal sukzessive eintrüben.

So steigen derzeit die Baumwollpreise aufgrund der starken chinesischen Nachfrage und des ungünstigen Wetters in wichtigen Anbauregionen. Auch der britische Online-Modehändler Boohoo berichtete über steigende Importkosten, die sich in höheren Verkaufspreisen niederschlügen.

H&M-Aktie stabilisiert sich

Die Aktie von H&M hatte sich in den vergangenen Wochen von dem Kurssturz seit März erholt, doch der Abwärtstrend konnte nicht verlassen werden. Der MACD (Momentum) kann zwar zulegen und die jüngste Erholung stützen, doch knapp unter der 200-Tagelinie (rot) sowie unter der Abwärtstrendlinie endete die Kurserholung. Die nächste Unterstützung liegt bei knapp 170 Kronen.

