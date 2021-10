Facebook rudert bei „Instagram Kids“ zurück

Im März 2021 werden erstmals Pläne zu „Instagram for Kids“ bekannt, mit denen Facebook seine Foto-Sharing-App auch für Kinder nutzbar machen wollte. Doch nun legt der Internetriese die Pläne vorerst auf Eis. Dafür zeichnet aber nicht nur der öffentliche und politische Druck verantwortlich.

Mit „Instagram for Kids“ will Facebook neue und jüngere Nutzergruppen für seine Foto-Sharing-App gewinnen. Entsprechende Entwicklungspläne werden erstmals im Frühjahr bekannt. Die Kritik daran ist groß, sowohl von öffentlicher als auch von politischer Seite. Nun stoppt Facebook das Projekt vorerst.

Wie der US-Internetkonzern mitteilte, hat Instagram den Aufbau einer entsprechenden Anwendung für unter 13-Jährige abgesagt: „Obwohl wir an der Notwendigkeit festhalten, diese Erfahrung zu entwickeln, haben wir beschlossen, dieses Projekt zu pausieren“, hieß es von Unternehmensseite. „Das gibt uns Zeit, mit Eltern, Experten, politischen Entscheidungsträgern und Regulierungsbehörden zusammenzuarbeiten, auf ihre Bedenken zu hören und den Wert und die Bedeutung dieses Projekts für jüngere Teenager, die heute online sind, zu demonstrieren.“

Jetzt registrieren und die Facebook-Aktie kaufen

Mehr: https://www.etoro.com/ CFDs sind komplexe Instrumente und bergen ein hohes Risiko, durch Leverage schnell Geld zu verlieren. 67% der Konten von Privatanlegern verlieren Geld, wenn sie CFDs von diesem Anbieter handeln. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Vor allem Eltern und Gesetzgeber hatten sich wiederholt besorgt über die Auswirkungen der sozialen Medien auf die Gesundheit von Kindern geäußert. Facebook selbst soll einem Medienbericht zufolge eine Studie in Auftrag gegeben haben, die zum Ergebnis gekommen sei, dass Instagram für einen beträchtlichen Prozentsatz von Kindern, vor allem für Mädchen im Teenageralter, schädlich sei.

Facebook-Aktie konsolidiert

Die Aktie von Facebook hat in diesem Jahr deutlich um rund 25 Prozent zugelegt, doch seit September stockt der Aufwärtstrend. Die Aktie durchbrach die 200-Tagelinie (rot) und auch der MACD (Momentum) ist deutlich gefallen. Bei rund 340 Dollar hat der Titel eine Unterstützung ausgebildet, doch die begonnene Konsolidierung könnte aus charttechnischer Sicht anhalten.

Am Erfolg von Facebook lässt sich mit einem Aktienkauf partizipieren. Mutige Anleger können sich gehebelt mit einem CFD kaufen engagieren.

Aktienkaufen bei eToro – so einfach geht es.

Die eToro-Plattform bietet Investoren aus aller Welt eine einzigartige Gelegenheit, ihrem Portfolio Aktien hinzuzufügen. Seit Anfang 2018 führt jeder KAUF-Auftrag ohne Hebel zum Kauf des zugrunde liegenden Vermögenswerts durch eToro; er wird danach im Namen des Kunden verwahrt. Dies gilt auch in Fällen, in denen Sie in einen CopyPortfolio investieren oder einen Trader kopieren: Wenn der kopierte Trader Aktien kauft, besitzen Sie automatisch einen Teil seines Aktienbestandes.

Aktien über eToro handeln, das sind die Vorteile:

Vertrauen – Ihre Aktien werden unter Ihrem Namen bei einem EU-regulierten Unternehmen verwahrt.

– Ihre Aktien werden unter Ihrem Namen bei einem EU-regulierten Unternehmen verwahrt. Versicherung – Ihr Depot und die dazugehörigen Vermögenswerte sind gemäß den Nutzungsbedingungen der CySEC versichert.

– Ihr Depot und die dazugehörigen Vermögenswerte sind gemäß den Nutzungsbedingungen der CySEC versichert. Dividenden – Sollte das Unternehmen eine Dividende ausschütten, erhalten Anleger die jeweilige Dividende gutgeschrieben.

– Sollte das Unternehmen eine Dividende ausschütten, erhalten Anleger die jeweilige Dividende gutgeschrieben. Keine Depotgebühren – Aktien auf eToro zu kaufen bedeutet, dass Sie keine Depot- und Ordergebühren sowie Provisionen bezahlen. Beim An- und Verkauf einer Aktie fällt eine Geld-Briefspanne an.

– Aktien auf eToro zu kaufen bedeutet, dass Sie Depot- und Ordergebühren sowie Provisionen bezahlen. Beim An- und Verkauf einer Aktie fällt eine Geld-Briefspanne an. Einfache Bedienung – Ihr Depot ist jederzeit online und über Apps verfügbar.

– Ihr Depot ist jederzeit online und über Apps verfügbar. Diversifizierung – Erstellen Sie ein Depot aus Aktien, Kryptowährungen, Rohstoffen und mehr.

Jetzt registrieren und Aktien kaufen

Über eToro:

Seit über einem Jahrzehnt ist eToro in der weltweiten Fintech-Revolution Vorreiter. Es ist das weltweit führende Netzwerk für Social Trading, mit Millionen registrierten Nutzern und mit einer Reihe innovativer Tools für Trading und Investment. Seit Anfang 2018 ermöglicht eToro den Kauf und Verkauf von Aktien.

Mehr: https://www.etoro.com/ CFDs sind komplexe Instrumente und bergen ein hohes Risiko, durch Leverage schnell Geld zu verlieren. 67% der Konten von Privatanlegern verlieren Geld, wenn sie CFDs von diesem Anbieter handeln. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.