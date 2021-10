About You will expandieren

Im Juni 2021 geht die Otto-Tochter About You an die Börse. Sie wird auf einen Schlag mit etwa vier Milliarden Euro bewertet. Auch operativ scheint es zu klappen: About You schreibt sein Umsatzziel nach oben.

Die Otto-Tochter About You wagt in Corona-Zeiten den Schritt aufs Börsenparkett. Im Juni war es soweit, die Bewertung liegt bei mehreren Milliarden Euro. Das Geschäftsmodell, Mode online verkaufen, ist zwar nicht neu, aber erfolgreich. So erfolgreich zudem, dass das Unternehmen nun das Jahresziel anhebt.

About You zufolge wird der Umsatz im Geschäftsjahr 2021/20222, das im Februar endet, zwischen 1,725 Milliarden und 1,775 Milliarden Euro liegen. Das entspricht einem Plus von bis zu 52 Prozent. Bislang waren 50 Prozent in Aussicht gestellt worden – allerdings bei einer breiteren Spanne.

Jetzt registrieren und die About You-Aktie kaufen

Mehr: https://www.etoro.com/ CFDs sind komplexe Instrumente und bergen ein hohes Risiko, durch Leverage schnell Geld zu verlieren. 67% der Konten von Privatanlegern verlieren Geld, wenn sie CFDs von diesem Anbieter handeln. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

„Durch den erwarteten starken Geschäftsverlauf der ersten Jahreshälfte und einen planmäßigen Start in die Herbst-/Wintersaison sind wir optimistisch und heben unsere Umsatzprognose für das Gesamtjahr“, erklärte Konzernchef Tarek Müller. Allerdings: Wegen hoher Investitionen würden weiterhin rote Zahlen geschrieben: Das bereinigte Betriebsverlust werde etwa bei minus 70 Millionen Euro liegen.

About You-Aktie fängt sich

Die Aktie von About You kann sich trotz der ermunternden Aussichten nicht positiv entwickeln und ist sogar deutlich unter den Ausgabepreis von 23 Euro gefallen. Allerdings konnte sich der Titel zuletzt erholen und notiert wieder über den Ausgabepreis. Allerdings lassen sich aufgrund der kurzen Historie noch keine nachhaltigen charttechnischen Erkenntnisse ableiten.

Am Erfolg von About You lässt sich mit einem Aktienkauf partizipieren. Mutige Anleger können sich gehebelt mit einem CFD kaufen engagieren.

Aktienkaufen bei eToro – so einfach geht es.

Die eToro-Plattform bietet Investoren aus aller Welt eine einzigartige Gelegenheit, ihrem Portfolio Aktien hinzuzufügen. Seit Anfang 2018 führt jeder KAUF-Auftrag ohne Hebel zum Kauf des zugrunde liegenden Vermögenswerts durch eToro; er wird danach im Namen des Kunden verwahrt. Dies gilt auch in Fällen, in denen Sie in einen CopyPortfolio investieren oder einen Trader kopieren: Wenn der kopierte Trader Aktien kauft, besitzen Sie automatisch einen Teil seines Aktienbestandes.

Aktien über eToro handeln, das sind die Vorteile:

Vertrauen – Ihre Aktien werden unter Ihrem Namen bei einem EU-regulierten Unternehmen verwahrt.

– Ihre Aktien werden unter Ihrem Namen bei einem EU-regulierten Unternehmen verwahrt. Versicherung – Ihr Depot und die dazugehörigen Vermögenswerte sind gemäß den Nutzungsbedingungen der CySEC versichert.

– Ihr Depot und die dazugehörigen Vermögenswerte sind gemäß den Nutzungsbedingungen der CySEC versichert. Dividenden – Sollte das Unternehmen eine Dividende ausschütten, erhalten Anleger die jeweilige Dividende gutgeschrieben.

– Sollte das Unternehmen eine Dividende ausschütten, erhalten Anleger die jeweilige Dividende gutgeschrieben. Keine Depotgebühren – Aktien auf eToro zu kaufen bedeutet, dass Sie keine Depot- und Ordergebühren sowie Provisionen bezahlen. Beim An- und Verkauf einer Aktie fällt eine Geld-Briefspanne an.

– Aktien auf eToro zu kaufen bedeutet, dass Sie Depot- und Ordergebühren sowie Provisionen bezahlen. Beim An- und Verkauf einer Aktie fällt eine Geld-Briefspanne an. Einfache Bedienung – Ihr Depot ist jederzeit online und über Apps verfügbar.

– Ihr Depot ist jederzeit online und über Apps verfügbar. Diversifizierung – Erstellen Sie ein Depot aus Aktien, Kryptowährungen, Rohstoffen und mehr.

Jetzt registrieren und Aktien kaufen

Über eToro:

Seit über einem Jahrzehnt ist eToro in der weltweiten Fintech-Revolution Vorreiter. Es ist das weltweit führende Netzwerk für Social Trading, mit Millionen registrierten Nutzern und mit einer Reihe innovativer Tools für Trading und Investment. Seit Anfang 2018 ermöglicht eToro den Kauf und Verkauf von Aktien.

Mehr: https://www.etoro.com/ CFDs sind komplexe Instrumente und bergen ein hohes Risiko, durch Leverage schnell Geld zu verlieren. 67% der Konten von Privatanlegern verlieren Geld, wenn sie CFDs von diesem Anbieter handeln. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.