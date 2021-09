Boeing hofft auf europäische Billigfluganbieter

Europäische Billigflieger dürften in den kommenden 20 Jahren die Nachfrage nach neuen Flugzeugen in der Region mit ankurbeln. Boeing-Marketing-Manager Darren Hulst rechnet bis 2040 mit rund 7.100 Maschinen Bestellungen europäischer Airlines, darunter fast 3000 in den kommenden zehn Jahren.

Durch die sogenannten Low-Cost-Carrier werde die Nachfrage in Europa noch stärker als anderswo angeschoben, die wie die irische Ryanair vor allem Kurzstreckenflieger einsetzen. Weltweit gehe man davon aus, dass etwa 40 Prozent der Nachfrage nach Flugzeugen mit Standardrumpf (Single-Aisle) auf Billigflieger entfalle. Für Großraum- oder Langstreckenflugzeuge erwartet Boeing innerhalb der kommenden 20 Jahre in Europa eine Nachfrage nach 1.545 neuen Jets von europäischen Airlines.

Ryanair ist bislang einer der größten europäischen Boeing-Kunden. Doch der irische Konzern hatte Anfang September Gespräche mit dem US-Flugzeughersteller unterschiedlicher Preisvorstellungen wegen über eine neue Bestellung der größeren Maschinen vom Typ 737 MAX 10 im Wert von mehreren zehn Mrd. Dollar abgebrochen. Hulst sagte, man sei bereit die Verhandlungen wieder aufzunehmen, wenn Ryanair mehr Flugzeuge wolle.

Ryanair-Chef Michael O’Leary zufolge läuft der US-Konzern Gefahr, die Billigflieger als wichtigsten Wachstumstreiber in Europa an den europäischen Wettbewerber Airbus zu verlieren, falls Boeing nicht seine Preise senke und kein Abkommen mit Ryanair schließe.

Boeing-Aktie vor richtungsweisendem Test

Die Aktie von Boeing befindet sich seit März in einem Abwärtstrend, zuletzt stabilisierte sich der Titel jedoch an der Unterstützung knapp oberhalb von 200 Dollar. Die leichte Erholung hat den Titel an die Abwärtstrendlinie bei rund 225 Dollar herangeführt, dort verläuft auch die 200-Taglinie (rot). Gestützt wird die Aktie von einem steigenden MACD (Momentum).

