Siemens Healthineers denkt an höhere Ziele

Im vergangenen Jahr übernimmt Siemens Healthineers das US-Unternehmen Varian. Der Zukauf ist nicht billig, mehr als 16 Milliarden Dollar kostet er. Die Integration kommt nach Angaben des deutschen Medizintechnik-Konzerns gut voran. Der Vorstand zieht daraus seine Schlüsse.

Für mehr als 16 Milliarden Dollar kauft Siemens Healthineers im vergangenen Jahr den US-Krebstherapiespezialisten Varian. Es ist die bislang größte Übernahme der im MDax notierten Medizintechnik-Tochter von Siemens – und sie hat Auswirkungen auf die Strategie von Siemens Healthineers.

Wie der Konzern mitteilte, wird man sich vorerst mit größeren Zukäufen zurückhalten, auch weil man die Bilanz mit dem Deal stark strapaziert hat: „Es steht uns sicher gut an, nicht sofort wieder so große Schritte zu tätigen“, erklärte Vorstandschef Bernd Montag. Zunächst müsse der Varian-Deal erfolgreich gestaltet werden.

Die Integration des US-Unternehmens kommt Montag zufolge voran: „Derzeit bin ich mit der Integration sehr zufrieden, aber hier haben wir gemeinsam natürlich noch ein Stück Weg vor uns.“ Gleichzeitig sagte der Konzernlenker, dass sich das Unternehmen im November bei der Strategievorstellung höhere Ziele setzen werde.

Siemens Healthineers-Aktie erholt sich

Die Aktie von Siemens Healthineers hat eine Erholung begonnen, nachdem die Aktie seit Mitte August im Rückwärtsgang ist. Die Unterstützung bei 55 Euro hat gehalten und auch der MACD (Momentum) zieht wieder an. Die charttechnische Situation bessert sich aber erst nachhaltig, wenn die Abwärtstrendlinie bei knapp 60 Euro überwunden wird.

