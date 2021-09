Moderna-Aktie bricht aus

Japan zieht weitere Millionen Dosen des Moderna Impfstoffes gegen Covid 19 wegen möglicher Verunreinigungen aus dem Verkehr. Es handele es sich um eine reine Vorsichtsmaßnahme, die Aktie steigt wieder.

Trotz der Maßnahmen erklärte das japanische Gesundheitsministerium und der Hersteller, dass es keine Bedenken hinsichtlich Wirksamkeit und Sicherheit gebe. Bei der Substanz könnte es sich um ein metallisches Pulver handeln, hieß es im japanischen Sender NHK unter Berufung auf Quellen im Gesundheitsministerium.

Demnach reagierten die Partikel auf einen Magneten. Dies könne auf ihre metallische Beschaffenheit hinweisen. Die Europäische Arzneimittelbehörde (EMA) kündigte an zu prüfen, ob auch Lieferungen an die EU betroffen sein könnten. Man habe die zuständigen Stellen um weitere Informationen gebeten. Die Fluggesellschaften Japan Airlines und ANA unterbrachen unterdessen Impfungen ihrer Mitarbeiter mit dem Moderna-Vakzin.

Moderna teilte mit, die Rückstände – zu deren Art zunächst keine Angaben gemacht worden waren – könnten auf Probleme bei einer der Produktionslinien am Standort in Spanien zurückzuführen sein. Dort füllt die Partnerfirma Rovi den Impfstoff für Märkte außerhalb der USA ab. Derweil treibt Moderna seine Genehmigung für eine Auffrischungsimpfung in den USA voran, die ab dem 20. September erlaubt sein soll.

Moderna-Aktie bricht nach oben aus

Die Aktie von Moderna hat sich in den vergangenen Wochen nach einem steilen Aufwärtstrend überwiegend seitlich zwischen 350 und rund 410 Dollar bewegt. Doch gestern gab es einen Ausbruch nach oben und auch der MACD (Momentum) beginnt allmählich, nach oben zu drehen. Das Rekordhoch von rund 500 Dollar ist wieder in Sichtweite.

