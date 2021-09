Delivery Hero besorgt sich Geld und überzeugt Aktionäre

Nachdem der Essenslieferdienst Delivery Hero trotz starken Wachstums im ersten Halbjahr tiefer in die roten Zahlen gerutscht war, hat der Essenslieferdienst mit Wandelschuldverschreibungen insgesamt 1,25 Mrd. Euro brutto eingenommen.

Die aus zwei Tranchen bestehenden Wandelschuldverschreibungen hätten eine Laufzeit bis 2026 und 2029. Mit dem Geld sollen unter anderem Investitionen finanziert werden.

Delivery Hero hatte jüngst angekündigt, das Geschäft in Deutschland doch nicht dem Lieferando-Eigner und Branchenprimus Just Eat Takeawa.com sowie den expansionshungrigen und gut finanzierten Startups wie Gorillas, Flink und Getir zu überlassen. Sie buhlen teils mit Lieferungen in weniger als zehn Minuten um zahlungskräftige Kunden.

Mehr: https://www.etoro.com/ CFDs sind komplexe Instrumente und bergen ein hohes Risiko, durch Leverage schnell Geld zu verlieren. 67% der Konten von Privatanlegern verlieren Geld, wenn sie CFDs von diesem Anbieter handeln. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Seit wenigen Wochen ist Delivery Hero mit seiner Marke Foodpanda nun wieder in Berlin unterwegs und will weitere Städte im Herbst erobern. Außer Restaurantessen liefert Delivery Hero auch Lebensmittel aus. Delivery Hero hat sich lange vor allem auf Asien und den Nahen Osten konzentriert. Dort wurde auch ein Großteil der in der Corona-Krise gestiegenen Erlöse erwirtschaftet.

Delivery Hero-Aktie erholt sich

Die Aktie von Delivery Hero lief in den vergangenen Monaten überwiegend seitwärts, konnte sich aber seit August wieder erholen. Nun nähert sich der Titel dem Widerstand bei knapp 140 Euro an, unterstützt von einem steigenden MACD (Momentum). Auch die 200-Tagelinie (rot) wurde bereits geknackt.

Am Erfolg von Delivery Hero lässt sich mit einem Aktienkauf partizipieren.

