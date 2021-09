Moderna hat ein großes Problem in Japan – Aktie konsolidiert

Moderna arbeitet in Japan bei seinem Covid-19-Impfstoff mit dem Pharmakonzern Takeda Pharmaceuticals zusammen. Doch offenbar gibt es Verunreinigungen bei der Produktion, die weitreichende Folgen haben.

Japan wird derzeit von der vierten Corona-Welle erfasst. Nach den Olympischen Spielen stiegen die Infektionszahlen wieder deutlich. Impfstoffe könnten helfen, aber genau da hapert es derzeit – und der US-Konzern und Biontech-Rivale Moderna ist daran nicht ganz unschuldig.

Wie das japanische Gesundheitsministerium mitteilte, werden gut 1,6 Millionen Dosen des Covid-19-Impfstoffs von Moderna aus dem Verkehr gezogen. Grund seien Berichte über Verunreinigungen in einigen Ampullen. Das Ministerium beschwichtigte zugleich: Es gebe keine Bedenken Wirksamkeit und Sicherheit betreffend. Man sprach von einer reinen Vorsichtsmaßnahme.

Jetzt registrieren und die Moderna-Aktie kaufen

Mehr: https://www.etoro.com/ CFDs sind komplexe Instrumente und bergen ein hohes Risiko, durch Leverage schnell Geld zu verlieren. 67% der Konten von Privatanlegern verlieren Geld, wenn sie CFDs von diesem Anbieter handeln. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Aufgefallen waren die Verunreinigungen den Angaben zufolge bereits am 16. August. Der japanische Moderna-Partner Takeda Pharmaceuticals hatte sie gemeldet, aber auch noch Zeit für eigene Untersuchungen gebraucht, hieß es.

Moderna-Aktie gerät ins Stocken

Die Aktie von Moderna ist nach den Impfstoffverunreinigungen zwar nicht deutlich gefallen, konsolidiert aber mehr als 100 Dollar unter dem Rekordhoch bei rund 500 Dollar. Die nächste Unterstützung liegt bei rund 350 Dollar. Der Widerstand bei rund 412 Dollar wurde überwunden, allerdings nicht nachhaltig. Der MACD (Momentum) dreht leicht nach oben und beginnt, den jüngsten Aufschwung zu stützen.

Am Erfolg von Moderna lässt sich mit einem Aktienkauf partizipieren. Mutige Anleger können sich gehebelt mit einem CFD kaufen engagieren.

Aktienkaufen bei eToro – so einfach geht es.

Die eToro-Plattform bietet Investoren aus aller Welt eine einzigartige Gelegenheit, ihrem Portfolio Aktien hinzuzufügen. Seit Anfang 2018 führt jeder KAUF-Auftrag ohne Hebel zum Kauf des zugrunde liegenden Vermögenswerts durch eToro; er wird danach im Namen des Kunden verwahrt. Dies gilt auch in Fällen, in denen Sie in einen CopyPortfolio investieren oder einen Trader kopieren: Wenn der kopierte Trader Aktien kauft, besitzen Sie automatisch einen Teil seines Aktienbestandes.

Aktien über eToro handeln, das sind die Vorteile:

Vertrauen – Ihre Aktien werden unter Ihrem Namen bei einem EU-regulierten Unternehmen verwahrt.

– Ihre Aktien werden unter Ihrem Namen bei einem EU-regulierten Unternehmen verwahrt. Versicherung – Ihr Depot und die dazugehörigen Vermögenswerte sind gemäß den Nutzungsbedingungen der CySEC versichert.

– Ihr Depot und die dazugehörigen Vermögenswerte sind gemäß den Nutzungsbedingungen der CySEC versichert. Dividenden – Sollte das Unternehmen eine Dividende ausschütten, erhalten Anleger die jeweilige Dividende gutgeschrieben.

– Sollte das Unternehmen eine Dividende ausschütten, erhalten Anleger die jeweilige Dividende gutgeschrieben. Keine Depotgebühren – Aktien auf eToro zu kaufen bedeutet, dass Sie keine Depot- und Ordergebühren sowie Provisionen bezahlen. Beim An- und Verkauf einer Aktie fällt eine Geld-Briefspanne an.

– Aktien auf eToro zu kaufen bedeutet, dass Sie Depot- und Ordergebühren sowie Provisionen bezahlen. Beim An- und Verkauf einer Aktie fällt eine Geld-Briefspanne an. Einfache Bedienung – Ihr Depot ist jederzeit online und über Apps verfügbar.

– Ihr Depot ist jederzeit online und über Apps verfügbar. Diversifizierung – Erstellen Sie ein Depot aus Aktien, Kryptowährungen, Rohstoffen und mehr.

Jetzt registrieren und Aktien kaufen

Über eToro:

Seit über einem Jahrzehnt ist eToro in der weltweiten Fintech-Revolution Vorreiter. Es ist das weltweit führende Netzwerk für Social Trading, mit Millionen registrierten Nutzern und mit einer Reihe innovativer Tools für Trading und Investment. Seit Anfang 2018 ermöglicht eToro den Kauf und Verkauf von Aktien.

Mehr: https://www.etoro.com/ CFDs sind komplexe Instrumente und bergen ein hohes Risiko, durch Leverage schnell Geld zu verlieren. 67% der Konten von Privatanlegern verlieren Geld, wenn sie CFDs von diesem Anbieter handeln. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.