Chip-Mangel setzt Ford und GM unter Druck

Die USA sind nach China der zweitgrößte Absatzmarkt der Welt. Doch die Verkaufszahlen sinken und könnten im August ein historisches Tief erreicht haben. Ein Grund dafür: der weltweite Chip-Mangel. Ford und GM ziehen Konsequenzen.

Die wieder anspringende Konjunktur, einhergehend mit Lieferketten-Problemen durch die Coronavirs-Pandemie sorgt für eine globale Chip-Knappheit. Davon betroffen ist momentan vor allem die Autoindustrie, allen voran die Autobauer. Ford und General Motors (GM) reagieren nun.

Die beiden US-Automobilkonzerne teilten mit, wegen des Mangels an Halbleitern ihre Produktion zurückfahren zu wollen. Bei GM sind den Angaben zufolge die beiden wichtigsten Pickup-Werke im mexikanischen Silao und Indiana betroffen. Sie würden vorübergehend stillgelegt. Für drei weitere Werke gelte ebenfalls vorübergehend ein Produktionsstopp. Ford wird nach eigenen Angaben die Produktion drosseln. Betroffen seien drei Lkw-Werken in den USA.

Die Chip-Knappheit führt Marktbeobachtern zufolge bereits dazu, dass die Verkaufszahlen in den USA sinken. In den vergangenen Monaten sollen sie rund 14 Prozent zurückgegangen sein. Im August selbst gehen Experten vom niedrigsten Absatz seit etwa zehn Jahren aus. Die USA sind der zweitgrößte Auto-Absatzmarkt der Welt.

Ford-Aktie im Abwärtstrend

Die Aktie von Ford ist seit Juni in einem Abwärtstrend, kann aber bei rund 13 Dollar einen charttechnischen Boden ausbilden. Auch der MACD (Momentum) ist abwärts gerichtet, stabilisiert sich aber im leicht negativen Bereich. Die 200-Tagelinie (rot) ist aufwärts gerichtet und bietet neben der Unterstützungslinie knapp 0berhalb von 12 Dollar einen Halt. Erst wenn die Abwärtstrendlinie bei rund 13 Dollar überwunden wird, bessert sich die charttechnische Situation nachhaltig.

