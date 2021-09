Google investiert eine Milliarde in Deutschland

Der US-Internet- und echnologiekonzern Google ist seit Jahrzehnten bereits in Deutschland präsent. Für künftiges Wachstum soll nun eine Mammutsumme in den Standort investiert werden. Das Geld kommt überwiegend drei Projekten zugute.

Google ist bereits seit 2001 in Deutschland aktiv. Der Konzern fühlt sich hier wohl, wächst und will nun mit Investitionen dafür sorgen, dass das auch weiterhin so bleibt. Der US-Internetriese wird dazu tief in die Taschen greifen.

Google zufolge ist geplant, bis 2030 mehr als eine Milliarden Euro in das deutsche Geschäft zu stecken. Das Geld solle demnach etwa in den Ausbau des Rechenzentrums in Frankfurt am Main fließen, Gleichzeitig solle eine zweite Cloud-Region in Berlin-Brandenburg entstehen. Auch in erneuerbare Energien werde investiert.

Durch die Investitionen und die neu entstehenden Anlagen wird es laut Google möglich sein, die wachsende Nachfrage nach Cloud-Diensten in Deutschland zu bedienen: „Damit werden wir unserem Ziel näherkommen, bis 2030 ausschließlich CO2-freie Energien in Rechenzentren zu verwenden“, sagte Googles Zentraleuropa-Chef Philipp Justus.

Alphabet-Aktie wieder mit kurzfristiger Konsolidierung?

Die Aktie von Google-Mutter Alphabet befindet sich in einem langfristigen Aufwärtstrend und notiert nah am Rekordhoch. Auch die 200-Tagelinie (rot) ist aufwärts gerichtet, nur der MACD (Momentum) beginnt, nach unten zu drehen. Das signalisiert ein wiederkehrendes Muster in der Aktie: Der Aufwärtstrend wird von kurzen knappen Konsolidierungsphasen unterbrochen. Das erscheint auch diesmal möglich zu sein, ein Test der nächsten Unterstützung bei 2.800 Dollar könnte bald erfolgen.

