Wirksamkeit von Biontech- und Astrazenca-Impfstoffen lassen nach

Für vollständig mit den Impfstoffen von Biontech und Astrazeneca Geimpfte lässt der Schutz vor Covid-19 innerhalb von sechs Monaten nach. Dies geht aus einer britischen Studie hervor – die Biontech-Aktie stagniert.

Der Schutz des Biontech/Pfizer-Impfstoffs ließ demnach fünf bis sechs Monate nach der zweiten Dosis von 88 auf 74 Prozent nach. Beim Astrazeneca-Impfstoff sank er nach vier bis fünf Monaten von 77 auf 67 Prozent. Damit haben sich die Aussagen zu Beginn der Impfkampagne nicht bestätigt, dass nur 1 oder 2 Impfdosen reichen, um gegen Corona immun zu werden.

Großbritannien will im Laufe dieses Jahres mit einer Kampagne zur Auffrischung der Impfung beginnen, nachdem Experten erklärt hatten, dass diese für ältere und stark gefährdete Personen ab September nötig sein könnte.

Die Weltgesundheitsorganisation WHO sieht dagegen gegenwärtig keinen Grund für Auffrischungsimpfungen und fordert, dass zunächst Menschen in ärmeren Ländern geimpft werden sollten.

Biontech-Aktie unter Druck

Die Aktie von Biontech konnte von der Meldung kaum profitieren, die Aktie scheiterte zuvor am Widerstand von 390 Dollar. Der jüngste Seitwärtstrend zwischen rund 320 und 390 Dollar hat jedoch weiterhin Bestand. Der MACD (Momentum) ist weiterhin abwärts gerichtet und erhöht den Druck auf die Aktie. Ein Test der Unterstützung bei 320 Dollar steht unmittelbar bevor.

