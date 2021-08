Salesforce legt beim Umsatz zu und erhöht Prognose

Der SAP-Konkurrent Salesforce hat nach guten Geschäften auch im zweiten Geschäftsquartal seine Jahresprognose erneut angehoben. Der Umsatz dürfte im Gesamtjahr bei 26,2 bis 26,3 Mrd. US-Dollar liegen, statt wie bisher angepeilt zwischen 25,9 bis 26 Mrd. Dollar.

Beim bereinigten Gewinn je Aktie (EPS) ist Salesforce mit 4,36 bis 4,38 Dollar noch optimistischer geworden. Zuvor waren 3,79 bis 3,81 Dollar in Aussicht gestellt worden. Analysten prognostizierten 3,84 Dollar.

Im zweiten Quartal stieg der Umsatz um 23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal auf 6,34 Mrd. Dollar. Das EPS lag 4 Cent höher, also bei 1,48 Dollar. Bei beiden Größen hatten Analysten mit weniger gerechnet. Der Gewinn hingegen schrumpfte auf 535 Mio. Dollar nach 2,63 Mrd. im Vorjahreszeitraum. Dies hängt auch mit hohen Investitionen zusammen. Erst kürzlich hatte Salesforce angekündigt, im September ein Streaming-Angebot für Geschäftskunden zu starten – mit Podcasts, Live-Veranstaltungen und Serien.

Salesforce profitiert als Branchenprimus auf dem Markt für Kundenmanagement-Software (CRM) vom Trend zum Home-Office und der damit zusammenhängenden weltweit beschleunigten digitalen Transformation von Unternehmen und Regierungen. Dadurch müssen Unternehmen verstärkt auf Rechnerkapazitäten und Anwendungen aus der Cloud setzen, damit ihre Mitarbeiter aus der Ferne agieren können.

Salesforce ist auf cloudbasierte Unternehmenssoftware spezialisiert. Anfang Dezember hatte Salesforce die Übernahme des Bürokommunikationsdienstes Slack für knapp 30 Mrd. Dollar angekündigt.

Salesforce-Aktie zieht an

Die Aktie von Salesforce ist in einem langfristigen Aufwärtstrend und hat seit Mitte Mai den Aufwärtstrend noch einmal beschleunigt. Auch der MACD (Momentum) zieht wieder an und stützt den Aktienkurs. Das Rekordhoch von rund 284 Dollar ist nur wenige Dollar entfernt.

