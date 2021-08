Corona-Impfstoff wird teurer – Biontech erholt sich

Die Pharmaunternehmen Biontech und Moderna wollen die Preise für ihre Corona-Impfstoffe anheben, obgleich sich die Produktion eingespielt hat und die Kosten sinken dürften. Die Biontech-Aktie erholt sich.

Pro Dosis Serum erhalten Biontech und sein Produktionspartner Pfizer 19,50 Euro statt wie bisher 15,50 Euro. Moderna bekommt pro Einheit nun 21,50 Euro und damit 2,50 Euro mehr als davor. Zuerst hatte die britische Financial Times darüber berichtet, die Einblick in die Verträge hatte. Bislang hat von jedem Euro Umsatz Biontech im ersten Halbjahr dieses Jahres 53 Cent Gewinn gemacht, Moderna an jedem Dollar 63 US-Cent verdient.

Der französische Europa-Staatssekretär Clement Beaune bestätigte eine Preiserhöhung, ohne konkrete Summen zu nennen. Ihm zufolge haben die Unternehmen den Aufschlag damit begründet und durchgesetzt, dass die Impfstoffe an die hochansteckende Delta-Variante des Erregers angepasst werden müssten.

Teurer werde es nicht nur für die EU, sondern für alle Länder. Arme Staaten sollen den Impfstoff zu den Produktionskosten erhalten. Länder mit bescheidenem Wohlstand zahlen rund die Hälfte des Preises reicher Staaten.

Biontech-Aktie wieder im Aufwind

Zuletzt war die Aktie von Biontech unter Druck geraten und bildete bei knapp 320 Dollar eine neue Unterstützung aus. Die Aktie konnte sich wieder erholen, allerdings ist der MACD (Momentum) weiter abwärts gerichtet, ein erneuter Test der Unterstützung daher nicht auszuschließen. Die nächste Hürde auf dem Weg zur Erholung liegt bei 390 Dollar.

