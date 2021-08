Toyota senkt Produktionsziel – Aktie fällt

Der weltweite Chipmangel zwingt nun auch den japanischen Autobauer Toyota zu einer deutlichen Produktionskürzung. So dürften im September statt der bislang anvisierten 900.000 Fahrzeuge rund 40 Prozent weniger hergestellt werden. Bis September muss der japanische Autobauer 27 von 28 Produktionslinien in Japan zeitweise aussetzen. Betroffen ist die Produktion unter anderem der Modelle RAV4, Corona, Prius, Camry und Lexus RX. Von 15 Werken in Japan ist nur eines nicht betroffen.

Als einen Grund für die Kürzung wurde der Mangel an Fahrzeugteilen angeführt, weil es wegen der Ausbreitung des Coronavirus in Südostasien zu Produktionsausfällen in Zulieferwerken wie Thailand, Malaysia und Vietnam kommt. Außerdem macht sich die globale Knappheit an Halbleitern allmählich auch bei Toyota bemerkbar macht.

Toyota war bisher besser als andere Autobauer durch die Chip-Krise gekommen, hatte aber bereits davor gewarnt, dass die Engpässe anhalten würden. In Thailand musste der Konzern im vergangenen Monat die Produktion in drei Werken aussetzen, weil die Teileversorgung pandemiebedingt stockte.

Während die großen Auto-Konkurrenten wie VW oder Ford seit Jahresbeginn immer wieder über den Mangel an Halbleitern klagten und ihre Produktion einschränkten, hatte Toyota solche Einschränkungen bislang weitgehend vermieden. Das Unternehmen hatte Lehren aus der Tsunami-Katastrophe im Nordosten Japans im Jahr 2011 gezogen, nachdem damals der Mangel an Fahrzeugteilen die Produktion in Japan lange belastete. Mit einer weit vorausschauenden Planung und größeren Lagerbeständen an wichtigen Teilen konnte Toyota dem Mangel an Mikrochips so bislang ausweichen.

Toyota-Aktie korrigiert

Im Gegensatz zum operativen Geschäft ist der Aktienkurs von Toyota zuletzt deutlich unter die Räder gekommen, ähnlich wie andere Autobauer. Der mittelfristige Aufwärtstrend ist zwar noch intakt, doch seit August hat der Titel mehr als zehn Prozent verloren. Auch der MACD (Momentum) ist abwärts gerichtet, ein Test der Unterstützung etwas oberhalb von 160 Dollar steht unmittelbar bevor.

