Tesla hofft auf schnelle Produktion in Deutschland

Tesla-Chef Elon Musk hofft, bereits im Oktober die ersten Autos in der Gigafactory in Grünheide zu produzieren. Doch die Landesregierung von Brandenburg hat zurückhaltend auf dessen Wunschtermin für das Ende des Genehmigungsverfahrens für die E-Autofabrik reagiert. Bei einer Werkbegehung mit Unions-Kanzlerkandidat Laschet hatte Musk seinen erhofften Produktionsstart genannt. Den Aussagen der Brandenburger Behörden nach zu urteilen, ist allerdings fraglich ob bereits in zwei Monaten die ersten Elektroautos vom Band rollen.

Bis zum 19. August laufe noch die Frist für mögliche Einwendungen eines geänderten Genehmigungsantrags von Tesla, erklärte das Umweltministerium in Potsdam. Dann würden die Einwendungen und Stellungnahmen der Behörden geprüft. Ein konkreter Termin zur Entscheidung über den Antrag könne zum jetzigen Zeitpunkt nicht benannt werden. Alle Beteiligten arbeiteten konzentriert daran, ein zügiges und rechtssicheres Verfahren sicherzustellen und abzuschließen.

Bisher steht die umweltrechtliche Genehmigung für das Werk durch das Land Brandenburg noch aus. Tesla baut deshalb über vorzeitige Zulassungen. Umweltverbände haben Bedenken gegen das Projekt und haben mehrfach gegen Vorab-Teilgenehmigungen geklagt. Bei einer gemeinsamen Pressekonferenz beklagte Musk, dass wenn jedes Jahr Regeln und Vorschriften auf Landes-, Bundes- und EU-Ebene hinzugefügt würden, dann könnten die Leute irgendwann gar nichts mehr machen.

Das Unternehmen will in der Nähe des Flughafens der Hauptstadt rund 500.000 Autos im Jahr bauen. Tesla plant dort auch eine Batteriefabrik. Die Produktion sollte zunächst im Juli beginnen, doch wegen Verzögerungen peilte Tesla zuletzt das Jahresende an. Musk ist zuversichtlich, dass die Produktion bereits im Herbst an den Start gehen kann.

Tesla-Aktie erholt sich

Die Aktie von Tesla hat sich von dem Einbruch seit Januar erholt und stabilisiert sich in einem Seitwärtstrend zwischenrund 540 und 730 Dollar. Seit Jahresbeginn hat die Aktie rund 2 Prozent verloren. Der MACD (Momentum) dreht leicht nach unten, ein klares Signal fehlt derzeit jedoch. Die 200-Tagelinie (rot) hat gehalten, der breite Seitwärtstrend könnte sich daher fortsetzen.

