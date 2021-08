Nikola-Aktie vor Entscheidung

Das Unternehmen für Elektro- und Wasserstoff-LKW-Technologie Nikola hat am Dienstag einen geringeren Verlust als erwartet für das zweite Quartal gemeldet. Bei Nikola ist etwas anderes entscheidend. Nikola meldete einen Verlust von 20 Cent pro Aktie aufgrund fehlender Verkäufe – Analysten hatten mit einem Verlust von 30 Cent gerechnet. Da das Unternehmen noch keine Verkäufe getätigt hat, sind Barmittel für Nikola weitaus wichtiger als Erträge.

Das Unternehmen verbrauchte im zweiten Quartal etwa 104 Millionen Dollar, gegenüber 84 Millionen Dollar im ersten Quartal 2021. Das Unternehmen hat außerdem 25 Millionen Dollar für eine Investition in eine Tochtergesellschaft ausgegeben. Das Unternehmen verfügt über rund 650 US-Dollar an Barmitteln in seiner Bilanz.

„Während des zweiten Quartals hat Nikola weiterhin den Weg geebnet und unsere Position als weltweit führender Anbieter von emissionsfreien Transportlösungen gefestigt“, sagte Nikola-Chef Mark Russell. „Wir hatten weiterhin Erfolg bei der Inbetriebnahme und Validierung der Nikola Tre BEVs“. Der Tre ist das erste Produkt von Nikola, ein batteriebetriebener Schwerlastkraftwagen.

Noch viel entscheidender könnte für das Unternehmen die Anklagen wegen Wertpapierbetrugs werden, die gegen den ehemaligen Nikola-Chefs Trevor Milton erhoben wurden. Denn Anleger müssen sich fragen, ob Miltons rechtliche Probleme das Unternehmen letztendlich einen Teil seiner liquiden Mittel kosten werden.

Nikola-Aktie vor entscheidendem Test

Die Aktie von Nikola hat in den vergangenen Wochen seinen Abwärtstrend beschleunigt und ist kurz davor die Unterstützung etwas oberhalb von 9 Dollar zu testen. Auch der MACD (Momentum) ist abwärts gerichtet und stützt den Abschwung.

