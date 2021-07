Grenke hebt Gewinnprognose an und legt Sonderprüfung offen

Die Leasingfirma Grenke hat Details zur Sonderprüfung der Finanzaufsicht BaFin veröffentlicht und ihre Gewinnprognose für 2021 erhöht. Der auf Leasing von IT und Büroausstattung spezialisierte Konzern aus Baden-Baden erwartet nun 2021 einen Konzerngewinn zwischen 60 und 80 Mio. Euro statt den bisher prognostizierte 50 bis 70 Mio..

Das Zahlungsverhalten der Kunden sei trotz der Corona-Pandemie stabil und der Risikovorsorgebedarf gesunken. Im ersten Halbjahr verringerte sich der Gewinn nach vorläufigen Zahlen auf 32 Mio. von 33,2 Mio. Euro. Die Prognose für das Leasingneugeschäft bekräftigte das SDAX-Unternehmen. Dieses werde zwischen 1,7 und 2,0 Mrd. Euro liegen nach 2,0 Mrd. Euro im Jahr 2020.

Grenke war im Herbst 2020 ins Kreuzfeuer geraten. Ihm wurden Bilanztricksereien und ein undurchsichtiges Geschäftsmodell mit nicht werthaltigen Leasing-Forderungen oder Beteiligungen vorgeworfen. Außer von Grenke selbst beauftragten Wirtschaftsprüfern schaute sich die Finanzaufsicht BaFin die Bilanzen des Unternehmens genauer an.

Jetzt registrieren und die Grenke-Aktie kaufen

Mehr: https://www.etoro.com/ CFDs sind komplexe Instrumente und bergen ein hohes Risiko, durch Leverage schnell Geld zu verlieren. 67% der Konten von Privatanlegern verlieren Geld, wenn sie CFDs von diesem Anbieter handeln. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Die Behörde habe unter anderem kritisiert, dass Grenke mehrere Tochterfirmen nicht im Konzernabschluss 2019 einbezogen habe und Firmenwerte deshalb um 54,3 Millionen Euro zu hoch ausgewiesen worden seien. Zudem seien Leasingforderungen höher angegeben worden als sie eigentlich zum betreffenden Zeitpunkt waren.

Die BaFin habe Grenke am 22. Juli dazu aufgefordert, die festgestellten Fehler öffentlich zu machen. Grenke erklärte, alle Kritikpunkte bereits in der Bilanz des vergangenen Jahres rückwirkend angepasst zu haben. Mitte Mai hatte der Konzern das uneingeschränkte Testat für den 2020er-Abschluss erhalten.

Grenke-Aktie stabilisiert sich

Die Aktie von Grenke hat sich in den vergangenen Monaten nach dem deutlich Kurseinbruch seit Anfang 2020 leicht erholt beziehungsweise stabilisiert. Der mittelfristige Abwärtstrend wurde im April verlassen, inzwischen wurde auch die 200-Tagelinie (rot) zurückerobert. Das Chartbild bessert sich aber erst dann nachhaltig, wenn der Widerstand bei fast 43 Euro durchbrochen wird.

Am Erfolg von Grenke lässt sich mit einem Aktienkauf partizipieren. Mutige Anleger können sich gehebelt mit einem CFD kaufen engagieren.

Aktienkaufen bei eToro – so einfach geht es.

Die eToro-Plattform bietet Investoren aus aller Welt eine einzigartige Gelegenheit, ihrem Portfolio Aktien hinzuzufügen. Seit Anfang 2018 führt jeder KAUF-Auftrag ohne Hebel zum Kauf des zugrunde liegenden Vermögenswerts durch eToro; er wird danach im Namen des Kunden verwahrt. Dies gilt auch in Fällen, in denen Sie in einen CopyPortfolio investieren oder einen Trader kopieren: Wenn der kopierte Trader Aktien kauft, besitzen Sie automatisch einen Teil seines Aktienbestandes.

Aktien über eToro handeln, das sind die Vorteile:

Vertrauen – Ihre Aktien werden unter Ihrem Namen bei einem EU-regulierten Unternehmen verwahrt.

– Ihre Aktien werden unter Ihrem Namen bei einem EU-regulierten Unternehmen verwahrt. Versicherung – Ihr Depot und die dazugehörigen Vermögenswerte sind gemäß den Nutzungsbedingungen der CySEC versichert.

– Ihr Depot und die dazugehörigen Vermögenswerte sind gemäß den Nutzungsbedingungen der CySEC versichert. Dividenden – Sollte das Unternehmen eine Dividende ausschütten, erhalten Anleger die jeweilige Dividende gutgeschrieben.

– Sollte das Unternehmen eine Dividende ausschütten, erhalten Anleger die jeweilige Dividende gutgeschrieben. Keine Depotgebühren – Aktien auf eToro zu kaufen bedeutet, dass Sie keine Depot- und Ordergebühren sowie Provisionen bezahlen. Beim An- und Verkauf einer Aktie fällt eine Geld-Briefspanne an.

– Aktien auf eToro zu kaufen bedeutet, dass Sie Depot- und Ordergebühren sowie Provisionen bezahlen. Beim An- und Verkauf einer Aktie fällt eine Geld-Briefspanne an. Einfache Bedienung – Ihr Depot ist jederzeit online und über Apps verfügbar.

– Ihr Depot ist jederzeit online und über Apps verfügbar. Diversifizierung – Erstellen Sie ein Depot aus Aktien, Kryptowährungen, Rohstoffen und mehr.

Jetzt registrieren und Aktien kaufen

Über eToro:

Seit über einem Jahrzehnt ist eToro in der weltweiten Fintech-Revolution Vorreiter. Es ist das weltweit führende Netzwerk für Social Trading, mit Millionen registrierten Nutzern und mit einer Reihe innovativer Tools für Trading und Investment. Seit Anfang 2018 ermöglicht eToro den Kauf und Verkauf von Aktien.

Mehr: https://www.etoro.com/ CFDs sind komplexe Instrumente und bergen ein hohes Risiko, durch Leverage schnell Geld zu verlieren. 67% der Konten von Privatanlegern verlieren Geld, wenn sie CFDs von diesem Anbieter handeln. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.