BASF schreibt Milliardengewinn – Aktie legt zu

Der weltgrößte Chemiekonzern BASF erwartet trotz angespannter Lieferketten und mangelnder Rohstoffe weltweit ein gutes wirtschaftliches Umfeld. Soweit er im Moment an den Geschäften sehen könne, läuft es mit ungebrochener Dynamik. Diese Entwicklung zeigten auch die Auftragseingänge hieß es bei der Vorstellung der jüngsten Quartalszahlen. Die Erholung ziehe sich durch alle Regionen und auch durch alle Geschäfte.

Für 2021 rechnet BASF mit einem Umsatzanstieg auf 74 bis 77 (2020: 59,1) Mrd. Euro, der Betriebsgewinn vor Sondereinflüssen soll sich etwa verdoppeln auf 7,0 bis 7,5 (3,6) Mrd. Euro. Für das zweite Halbjahr erwartet der Konzern keine starken Einschränkungen der wirtschaftlichen Aktivität durch Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Krise. Die Menschen hätten sich überall ein bisschen daran gewöhnt, wirtschaftliche Aktivität mit dem schwierigen Umfeld zu kombinieren. BASF sei daher trotz wieder steigender Infektionszahlen relativ optimistisch.

Im zweiten Quartal profitierte der Ludwigshafener Chemiekonzern von höheren Preisen und einer deutlichen Nachfrageerholung. Der Ludwigshafener Konzern setzte 19,8 Mrd. Euro um, 56 Prozent mehr als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Unter dem Strich fuhren die Ludwigshafener, die Anfang Juli bereits vorläufige Geschäftszahlen veröffentlicht hatte, einen Nettogewinn von 1,65 Mrd. Euro ein. Im Vorjahreszeitraum war wegen hoher Abschreibungen bei der Beteiligung Wintershall Dea noch ein Verlust von 878 Mio. Euro angefallen.

Jetzt registrieren und die BASF-Aktie kaufen

Mehr: https://www.etoro.com/ CFDs sind komplexe Instrumente und bergen ein hohes Risiko, durch Leverage schnell Geld zu verlieren. 67% der Konten von Privatanlegern verlieren Geld, wenn sie CFDs von diesem Anbieter handeln. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

BASF profitierte vor allem von Zuwächsen in den Geschäften mit Basischemikalien und Kunststoffvorprodukten. Dort habe der Konzern derzeit attraktive Margen, die sich aber laut BASF im zweiten Halbjahr aber normalisieren dürften, wenn auch in geringerem Umfang als bisher angenommen.

Dagegen sank das Ergebnis im zweiten Quartal im Segment Nutrition & Care sowie im Agrargeschäft deutlich, unter anderem wegen höherer Rohstoffpreise und Fixkosten sowie negativer Währungseffekte. Einen Zeitpunkt für die Wiederaufnahme der Börsenpläne seiner Beteiligung Wintershall Dea ließ der Chemieriese offen. Der geplante Börsengang werde nach 2021 stattfinden.

BASF-Aktie erholt sich

Die Aktie von BASF befindet sich seit dem Frühjahr in einem leichten Abwärtstrend, konnte sich aber in den vergangenen Wochen stabilisieren. Die Unterstützung bei rund 64 Euro hat gehalten, knapp darüber verläuft auch die 200-Tagelinie. Unterstützung bekommt die Aktie durch einen steigenden MACD (Momentum), so dass ein Test des nächsten Widerstands bei knapp 70 Euro möglich erscheint.

Am Erfolg von BASF lässt sich mit einem Aktienkauf partizipieren. Mutige Anleger können sich gehebelt mit einem CFD kaufen engagieren.

Aktienkaufen bei eToro – so einfach geht es.

Die eToro-Plattform bietet Investoren aus aller Welt eine einzigartige Gelegenheit, ihrem Portfolio Aktien hinzuzufügen. Seit Anfang 2018 führt jeder KAUF-Auftrag ohne Hebel zum Kauf des zugrunde liegenden Vermögenswerts durch eToro; er wird danach im Namen des Kunden verwahrt. Dies gilt auch in Fällen, in denen Sie in einen CopyPortfolio investieren oder einen Trader kopieren: Wenn der kopierte Trader Aktien kauft, besitzen Sie automatisch einen Teil seines Aktienbestandes.

Aktien über eToro handeln, das sind die Vorteile:

Vertrauen – Ihre Aktien werden unter Ihrem Namen bei einem EU-regulierten Unternehmen verwahrt.

– Ihre Aktien werden unter Ihrem Namen bei einem EU-regulierten Unternehmen verwahrt. Versicherung – Ihr Depot und die dazugehörigen Vermögenswerte sind gemäß den Nutzungsbedingungen der CySEC versichert.

– Ihr Depot und die dazugehörigen Vermögenswerte sind gemäß den Nutzungsbedingungen der CySEC versichert. Dividenden – Sollte das Unternehmen eine Dividende ausschütten, erhalten Anleger die jeweilige Dividende gutgeschrieben.

– Sollte das Unternehmen eine Dividende ausschütten, erhalten Anleger die jeweilige Dividende gutgeschrieben. Keine Depotgebühren – Aktien auf eToro zu kaufen bedeutet, dass Sie keine Depot- und Ordergebühren sowie Provisionen bezahlen. Beim An- und Verkauf einer Aktie fällt eine Geld-Briefspanne an.

– Aktien auf eToro zu kaufen bedeutet, dass Sie Depot- und Ordergebühren sowie Provisionen bezahlen. Beim An- und Verkauf einer Aktie fällt eine Geld-Briefspanne an. Einfache Bedienung – Ihr Depot ist jederzeit online und über Apps verfügbar.

– Ihr Depot ist jederzeit online und über Apps verfügbar. Diversifizierung – Erstellen Sie ein Depot aus Aktien, Kryptowährungen, Rohstoffen und mehr.

Jetzt registrieren und Aktien kaufen

Über eToro:

Seit über einem Jahrzehnt ist eToro in der weltweiten Fintech-Revolution Vorreiter. Es ist das weltweit führende Netzwerk für Social Trading, mit Millionen registrierten Nutzern und mit einer Reihe innovativer Tools für Trading und Investment. Seit Anfang 2018 ermöglicht eToro den Kauf und Verkauf von Aktien.

Mehr: https://www.etoro.com/ CFDs sind komplexe Instrumente und bergen ein hohes Risiko, durch Leverage schnell Geld zu verlieren. 67% der Konten von Privatanlegern verlieren Geld, wenn sie CFDs von diesem Anbieter handeln. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.