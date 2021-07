Netflix stellt sich mit Videospielen breiter auf – Aktie verliert an Boden

Netflix will sein Geschäftsfeld erweitern und bietet nicht nur Serien, sondern auch Videospiele an. Zunächst gehe es lediglich um einige Angebote, die auf den größten Netflix-Erfolgen basierten. Grund hierfür dürfte sein, dass Netflix immer mehr mit derstärker werdenden Konkurrenz wie Disney+, Amazon und Apple zu kämpfen hat.

Außerdem verbringen wegen gelockerter Corona-Bestimmungen die Menschen mittlerweile weniger Zeit vor dem Fernseher. Das macht sich bei Netflix vor allem in der Zahl der Neukunden bemerkbar: Von April bis Juni stieg die Zahl der Nutzer nur um 1,5 Millionen auf inzwischen 209 Millionen weltweit. Im Vorjahreszeitraum – mitten in der Corona-Krise – waren es noch mehr als zehn Millionen Neukunden gewesen. Auf dem wichtigen Heimatmarkt – den USA und Kanada – musste Netflix einen Rückgang um 430.000 Abonnenten verkraften.

Bisher hat der US-Konzern, der hinter Serien wie „Bridgerton“, „The Queen’s Gambit“ und „The Crown“ steht, Spiele im Zusammenhang mit Serien-Hits wie „Stranger Things“ auf den Markt gebracht. Analysten sehen die Expansion in das Videospielegeschäft als Möglichkeit, das eigene Angebot aufzuwerten, jüngere Nutzer anzulocken und Abonnenten länger zu binden. Neben Videospielen könnten auch Podcasts und Fanartikel als Bereiche, in denen Netflix stärker aktiv werde, in Frage kommen.

Jetzt registrieren und die Netflix-Aktie kaufen

Mehr: https://www.etoro.com/ CFDs sind komplexe Instrumente und bergen ein hohes Risiko, durch Leverage schnell Geld zu verlieren. 67% der Konten von Privatanlegern verlieren Geld, wenn sie CFDs von diesem Anbieter handeln. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Im laufenden dritten Quartal rechnet Netflix mit einem Plus von 3,5 Millionen zahlenden Abonnenten und will diese auch mit mehr Inhalten durch neue Staffeln von Hits wie „Sex Education“ und „The Witcher“ beglücken. Der Umsatz legte im zweiten Quartal um fast ein Fünftel auf 7,3 Mrd. Dollar zu, während der Nettogewinn auf 1,35 Mrd. Dollar kletterte von 720 Mio. Dollar im Vorjahreszeitraum.

Netflix-Aktie durchbricht Unterstützung

Die Aktie von Netflix tendiert seit Monaten in einem breiten Kanal seitwärts zwischen rund 460 und 590 Dollar. Die 200-Tagelinie (rot) wurde als Unterstützung schon durchbrochen und auch der MACD drehte abwärts. Die nächste Unterstützung liegt bei rund 473 Dollar und erscheint als ein nächstes mögliches Kursziel.

Am Erfolg von Netflix lässt sich mit einem Aktienkauf partizipieren. Mutige Anleger können sich gehebelt mit einem CFD kaufen engagieren.

Aktienkaufen bei eToro – so einfach geht es.

Die eToro-Plattform bietet Investoren aus aller Welt eine einzigartige Gelegenheit, ihrem Portfolio Aktien hinzuzufügen. Seit Anfang 2018 führt jeder KAUF-Auftrag ohne Hebel zum Kauf des zugrunde liegenden Vermögenswerts durch eToro; er wird danach im Namen des Kunden verwahrt. Dies gilt auch in Fällen, in denen Sie in einen CopyPortfolio investieren oder einen Trader kopieren: Wenn der kopierte Trader Aktien kauft, besitzen Sie automatisch einen Teil seines Aktienbestandes.

Aktien über eToro handeln, das sind die Vorteile:

Vertrauen – Ihre Aktien werden unter Ihrem Namen bei einem EU-regulierten Unternehmen verwahrt.

– Ihre Aktien werden unter Ihrem Namen bei einem EU-regulierten Unternehmen verwahrt. Versicherung – Ihr Depot und die dazugehörigen Vermögenswerte sind gemäß den Nutzungsbedingungen der CySEC versichert.

– Ihr Depot und die dazugehörigen Vermögenswerte sind gemäß den Nutzungsbedingungen der CySEC versichert. Dividenden – Sollte das Unternehmen eine Dividende ausschütten, erhalten Anleger die jeweilige Dividende gutgeschrieben.

– Sollte das Unternehmen eine Dividende ausschütten, erhalten Anleger die jeweilige Dividende gutgeschrieben. Keine Depotgebühren – Aktien auf eToro zu kaufen bedeutet, dass Sie keine Depot- und Ordergebühren sowie Provisionen bezahlen. Beim An- und Verkauf einer Aktie fällt eine Geld-Briefspanne an.

– Aktien auf eToro zu kaufen bedeutet, dass Sie Depot- und Ordergebühren sowie Provisionen bezahlen. Beim An- und Verkauf einer Aktie fällt eine Geld-Briefspanne an. Einfache Bedienung – Ihr Depot ist jederzeit online und über Apps verfügbar.

– Ihr Depot ist jederzeit online und über Apps verfügbar. Diversifizierung – Erstellen Sie ein Depot aus Aktien, Kryptowährungen, Rohstoffen und mehr.

Jetzt registrieren und Aktien kaufen

Über eToro:

Seit über einem Jahrzehnt ist eToro in der weltweiten Fintech-Revolution Vorreiter. Es ist das weltweit führende Netzwerk für Social Trading, mit Millionen registrierten Nutzern und mit einer Reihe innovativer Tools für Trading und Investment. Seit Anfang 2018 ermöglicht eToro den Kauf und Verkauf von Aktien.

Mehr: https://www.etoro.com/ CFDs sind komplexe Instrumente und bergen ein hohes Risiko, durch Leverage schnell Geld zu verlieren. 67% der Konten von Privatanlegern verlieren Geld, wenn sie CFDs von diesem Anbieter handeln. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.