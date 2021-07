Volkswagen gibt bei E-Autos Gas – Aktie ausgebremst

Der Volkswagen-Konzern kann immer mehr E-Autos verkaufen. Im zweiten Quartal verdreifachten sich die weltweiten Auslieferungen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum auf gut 110.000 rein batteriegetriebene Fahrzeuge.

Aufs erste Halbjahr gesehen haben sich die weltweiten BEV-Auslieferungen mit 170.939 Fahrzeugen (Vorjahr: 64.462) mehr als verdoppelt. Im gleichen Zeitraum wurden die Auslieferungen von Modellen mit Plug-In Hybrid Antrieb (PHEV) mit 171.300 (Vorjahr: 56.303) Fahrzeugen mehr als verdreifacht. „Unsere globale E-Offensive kommt weiter gut voran, die Kundennachfrage ist hoch“, erklärte Christian Dahlheim, Leiter Konzern Vertrieb.

Bei den Auslieferungen von E-Fahrzeugen nach Regionen lag der Heimatmarkt des Konzerns Europa im ersten Halbjahr mit 128.078 Fahrzeugen (Anteil: 74,9 Prozent) an der Spitze. Der Konzern war hier eigenen Angaben zufolge mit einem BEV-Marktanteil von rund 26 Prozent Marktführer. In den USA lieferte der Konzern 18.514 E-Automobile aus, das entsprach einem Anteil von 10,8 Prozent seiner weltweiten BEV-Auslieferungen. Damit erzielte der Konzern dort mit rund neun Prozent bei den BEVs einen höheren Marktanteil als im Gesamtmarkt inklusive konventionell angetriebener Fahrzeuge.

In China wurden im ersten Halbjahr 18.285 BEV ausgeliefert, das sind 10,7 Prozent der weltweiten BEV-Auslieferungen des Konzerns. In den kommenden Monaten solle die Auslieferung der E-Mobilität dank neuer Modelle weiter an Fahrt gewinnen. VW will in diesem Jahr einschließlich Plug-in-Hybriden erstmals rund eine Million elektrifizierte Fahrzeuge ausliefern. So will der Konzern die CO2-Flottenziele in der EU erfüllen, nachdem er im vergangenen Jahr Strafe zahlen musste.

VW-Aktie konsolidiert trotz starker Jahresperformance

Die Aktie von VW hatte einen guten Jahresstart und war lange Zeit die beste Aktie in diesem Jahr. Inzwischen steht die Deutsche Post besser dar, doch ein Jahresgewinn von fast 40 Prozent kann sich immer noch sehen lassen. Dennoch konsolidiert die VW-Aktie seit mehreren Monaten. Die Unterstützung bei knapp 200 Euro hat gehalten und auch das Gap (s. Ellipse) konnte geschlossen werden. Daher erscheint ein Test des Widerstands bei rund 220 Euro möglich. Der MACD (Momentum) dreht leicht nach oben, allerdings konnte der Abwärtstrend noch nicht überwunden werden.

