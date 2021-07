ProSiebenSat.1 hebt Prognose an – Aktie erholt sich

ProSiebenSat.1 hat erneut seine Prognose für Umsatz und Gewinn für das laufende Geschäftsjahr nach steigenden Werbeerlösen im zweiten Quartal angehoben.Die Werbeeinnahmen hätten sich deutlich kräftiger von der Corona-Flaute erholt als erwartet, erklärte der Fernsehkonzern.

Im zweiten Quartal lagen die Werbeerlöse 56 Prozent über dem vom ersten Lockdown geprägten Vorjahr und erreichten damit in etwa wieder das Niveau des Vorkrisenjahrs 2019. Der Konzern zeigt sich optimistisch, dass sich dieser Trend im Jahresverlauf fortsetzt.

Für das laufenden Geschäftsjahr wird nun ein Umsatzanstieg zwischen neun und elf statt wie bisher zwischen fünf und zehn Prozent auf 4,4 bis 4,5 (Vorjahr: 4,06) Mrd. Euro angestrebt. Allein im zweiten Quartal stiegen die Umsätze um 47 Prozent auf 1,05 Mrd. Euro. Bei den Werbeerlösen in Deutschland, Österreich und der Schweiz schließt ProSiebenSat.1 einen Rückgang nun aus: Sie sollen im laufenden Jahr um drei bis sieben Prozent zulegen. Der operative Gewinn (bereinigtes Ebitda) soll um 16 Prozent auf 800 bis 840 Mio. Euro steigen. Zuletzt hatte ProSiebenSat.1 750 bis 800 Mio. in Aussicht gestellt. Im zweiten Quartal hat sich das bereinigte Ebitda vorläufigen Zahlen zufolge auf 165 (2020: 23 Mio.) Mio. Euro versiebenfacht.

Für ProSiebenSat.1 zahlt sich aus, dass der Konzern auf zwei Beinen steht. Zu Jahresbeginn, als das Werbegeschäft noch um 15 Prozent hinter dem Vorjahresniveau herhinkte, profitierte ProSiebenSat.1 vom Wachstum der Dating-Sparte (ParshipMeet) und dem Geschäft auf Online-Portalen wie dem der Kosmetik-Tochter Flaconi. Das Unternehmen werde die Diversifizierung forcieren, um das Wachstum langfristig zu sichern, so der Konzern.

Die wachsenden Gewinne werden dazu genutzt, die Schulden zurückzufahren. Die Verschuldung werde bis zum Jahresende – unabhängig vom Verkauf von Tochterfirmen – auf das 2,5-fache des operativen Gewinns zurückgehen und damit das obere Ende der mittelfristigen Zielmarke erreichen. Den Verkauf von Flaconi hatte ProSiebenSat.1 Insidern zufolge im Mai auf Eis gelegt. Aus den Augen verloren sei er aber nicht.

ProSiebenSat.1-Aktie testet Unterstützung

Die Aktie von ProSiebenSat.1 konnte allerdings nicht von der operativen Entwicklung profitieren und tendierte in den vergangenen Monaten seitwärts. Der Titel konnte sich aber am unteren Ende des Seitwärtstrends bei rund 16 Euro stabilisieren und das entstandene Gap (s. Ellipse) fast schließen. Der kurzfristige Abwärtstrend innerhalb des übergeordneten Seitwärtstrends ist allerdings noch intakt.

