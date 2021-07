Daimler-Bilanz stark – Aktionäre freuen sich nur kurz

Trotz des für die gesamte Branche belastenden Chipmangels fährt Daimler überraschend ein starkes zweites Quartal ein. Der Auto- und Lastwagenbauer hat Dank steigender Verkäufe und höherer Preise vorläufigen Zahlen zufolge ein Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) von fast 5,2 Mrd. Euro. erzielt.

Er übertraf damit deutlich die Einschätzung der Branchenexperten, die im Schnitt von 4,3 Mrd. Euro ausgegangen waren. Im zweiten Quartal des Vorjahres hatte Daimler einen bereinigten operativen Verlust von gut 700 Mio. Euro ausgewiesen und unter dem Strich einen Milliardenverlust eingefahren.

Vorstandschef Ola Källenius erklärte, dass der Konzern in allen Divisionen weiterhin eine starke finanzielle Performance erziele, trotz anhaltend geringer Verfügbarkeit von Halbleitern, die sich im zweiten Quartal belastend auf Produktion und Absatz ausgewirkt hätten.

Daimler behilft sich wie die Konkurrenz, indem er die knappen Chips vorrangig in die margenstarken Modellen wie die S-Klasse verbaut. Die Stuttgarter machten daher auch einen „günstigen Produktmix“ und eine „gute Preisdurchsetzung“ als Ursachen für den Gewinnanstieg aus.

Daimler profitiert also davon, dass Kunden zunehmend zu größeren Autos greifen und der Konzern hohe Preise durchsetzen kann. Von April bis Juni lieferte die Pkw-Tochter Mercedes-Benz weltweit zwar mit 581.201 Fahrzeugen 27 Prozent mehr aus als im Vorjahresquartal, doch die Lieferengpässe bei Halbleitern begrenzten die Zuwächse.

Daimler musste wie zahlreiche Autobauer weltweit wegen des Mangels an Chips wiederholt die Produktion in mehreren seiner Werke unterbrechen und Beschäftigte vorübergehend in Kurzarbeit schicken. Außerdem trat Daimler in der Pandemie noch stärker auf die Kostenbremse, was sich positiv auf das Ergebnis ausgewirkt hat. Das Unternehmen will die endgültigen Zahlen am 21. Juli veröffentlichen und tags darauf über seine Pläne für Elektroautos sprechen. Sie werden auch für den Stuttgarter Konzern immer wichtiger.

Daimler-Aktie ausgebremst

Trotz der positiven operativen Entwicklung legte die Aktie von Daimler seit einigen Wochen den Rückwärtsgang ein. Auch der MACD (Momentum) ist stark abgefallen, stabilisiert sich aber aktuell. Ein Test der Unterstützung bei rund 70 Euro erscheint daher möglich. Sie hat in den vergangenen Monaten mehrfach gehalten – es bleibt also spannend um die Daimler-Aktie.

