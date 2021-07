GameStop-Aktie ist gefährdet

GameStop-Aktien werden von den meisten Analysten gemieden, doch bei Kleinanlegern sind die Titel sehr beliebt. Ihre Einschätzung ist durch die Beliebtheit bei Reddit schwer, doch nun droht ein Rücksetzer.

Die Aktie von GameStop ist aufgrund der Popularität auf Reddit Chat-Boards und bei Robinhood-Kleinanlegern kaum noch mit traditionellen fundamentalen Aspekten zu bewerten, sondern durch die Stimmung, Hoffnung und das Momentum in den Foren. Während Kursziele im niedrigen zweistelligen Bereich keine Seltenheit bei Analysten sind, notiert die Aktie bei fast 200 Dollar.

Ganz markant war dies in der Vorwoche als ein Kursrückgang vergangenen Woche gestoppt wurde als Reddit-Foren und Twitter-Kommentare auftraten, um die Aktie am Freitag zu stützen. Davon profitierten auch andere Meme-Aktien wie die von AMC, die sich ebenfalls erholten. Im letzten Quartal stieg die GameStop-Aktie um 12 Prozent, hat aber den Großteil davon bereits im Juli wieder abgegeben. Zum Vergleich: Im ersten Quartal explodierte die Aktie von GameStop um 900 Prozent.

Jetzt registrieren und die GameStop-Aktie kaufen

Mehr: https://www.etoro.com/ CFDs sind komplexe Instrumente und bergen ein hohes Risiko, durch Leverage schnell Geld zu verlieren. 67% der Konten von Privatanlegern verlieren Geld, wenn sie CFDs von diesem Anbieter handeln. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Ein Großteil des Kursaufschwungs von GameStop wurde durch den Vorstandsvorsitzenden und größten Aktionär Ryan Cohen vorangetrieben, der ein neues Management einstellte und die strategische Ausrichtung änderte. Diese Schritte haben die Chancen verbessert, dass sich das Unternehmen in ein erfolgreiches E-Commerce-Unternehmen verwandeln kann, aber GameStop steht erst am Anfang dieser Transformation.

GameStop-Aktie rauscht unter die Aufwärtstrendlinie

Die Aktie ist durch diesen Prozess sehr schwankungsanfällig und seit Juni auch angeschlagen. Vor rund einem Monat hat die Aktie den Widerstand bei knapp 350 Dollar wieder nicht knacken können und Anleger entschieden sich, erst einmal Positionen abzubauen. Nun wurde sogar die Unterstützung bei 205 Dollar unterschritten und es droht ein weiterer Rückgang. Denn auch die mittelfristige Aufwärtstrendlinie ist unterschritten worden, begleitet von einem fallenden MACD (Momentum). Nun rückt die nächste signifikante Unterstützung bei 116 Dollar in den Fokus. Erst oberhalb der Aufwärtstrendlinie bessert sich das Chartbild wieder.

Am Erfolg von GameStop lässt sich mit einem Aktienkauf partizipieren. Mutige Anleger können sich gehebelt mit einem CFD kaufen engagieren.

Aktienkaufen bei eToro – so einfach geht es.

Die eToro-Plattform bietet Investoren aus aller Welt eine einzigartige Gelegenheit, ihrem Portfolio Aktien hinzuzufügen. Seit Anfang 2018 führt jeder KAUF-Auftrag ohne Hebel zum Kauf des zugrunde liegenden Vermögenswerts durch eToro; er wird danach im Namen des Kunden verwahrt. Dies gilt auch in Fällen, in denen Sie in einen CopyPortfolio investieren oder einen Trader kopieren: Wenn der kopierte Trader Aktien kauft, besitzen Sie automatisch einen Teil seines Aktienbestandes.

Aktien über eToro handeln, das sind die Vorteile:

Vertrauen – Ihre Aktien werden unter Ihrem Namen bei einem EU-regulierten Unternehmen verwahrt.

– Ihre Aktien werden unter Ihrem Namen bei einem EU-regulierten Unternehmen verwahrt. Versicherung – Ihr Depot und die dazugehörigen Vermögenswerte sind gemäß den Nutzungsbedingungen der CySEC versichert.

– Ihr Depot und die dazugehörigen Vermögenswerte sind gemäß den Nutzungsbedingungen der CySEC versichert. Dividenden – Sollte das Unternehmen eine Dividende ausschütten, erhalten Anleger die jeweilige Dividende gutgeschrieben.

– Sollte das Unternehmen eine Dividende ausschütten, erhalten Anleger die jeweilige Dividende gutgeschrieben. Keine Depotgebühren – Aktien auf eToro zu kaufen bedeutet, dass Sie keine Depot- und Ordergebühren sowie Provisionen bezahlen. Beim An- und Verkauf einer Aktie fällt eine Geld-Briefspanne an.

– Aktien auf eToro zu kaufen bedeutet, dass Sie Depot- und Ordergebühren sowie Provisionen bezahlen. Beim An- und Verkauf einer Aktie fällt eine Geld-Briefspanne an. Einfache Bedienung – Ihr Depot ist jederzeit online und über Apps verfügbar.

– Ihr Depot ist jederzeit online und über Apps verfügbar. Diversifizierung – Erstellen Sie ein Depot aus Aktien, Kryptowährungen, Rohstoffen und mehr.

Jetzt registrieren und Aktien kaufen

Über eToro:

Seit über einem Jahrzehnt ist eToro in der weltweiten Fintech-Revolution Vorreiter. Es ist das weltweit führende Netzwerk für Social Trading, mit Millionen registrierten Nutzern und mit einer Reihe innovativer Tools für Trading und Investment. Seit Anfang 2018 ermöglicht eToro den Kauf und Verkauf von Aktien.

Mehr: https://www.etoro.com/ CFDs sind komplexe Instrumente und bergen ein hohes Risiko, durch Leverage schnell Geld zu verlieren. 67% der Konten von Privatanlegern verlieren Geld, wenn sie CFDs von diesem Anbieter handeln. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.