Biontech-Aktie im Abwärtstrend

Die Impfstoffhersteller Biontech und Pfizer wollen bald die Zulassung für die Verabreichung einer dritten Dosis ihres Impfstoffs in den USA und Europa zu beantragen. Aktionäre sind nicht vom Erfolg überzeugt.

Nach eigenen Angaben will Biontech in den kommenden Wochen entsprechende Daten bei der US-Behörde FDA, der EMA und weiteren Zulassungsbehörden einreichen. Erste Daten der Studie zeigen demnach, dass eine dritte Impfung mit dem Biontech-Vakzin die Menge an Antikörpern deutlich erhöht. Details sollten bald in einer wissenschaftlichen Fachzeitschrift publiziert werden.

Hintergrund für die dritte Impfung sind Daten aus Israel, wonach die Hersteller von einem Rückgang der Schutzwirkung des Coronavirus-Vakzins nach einem halben Jahr ausgingen. Auf Basis der bisher vorliegenden Daten sei es wahrscheinlich, dass eine dritte Dosis innerhalb von sechs bis zwölf Monaten nach der vollständigen Impfung erforderlich sein werde. Die Daten zeigten, dass die Schutzwirkung gegenüber Infektionen und symptomatischen Erkrankungen sechs Monate nach der zweiten Impfung sinke.

Die europäische Arzneimittelbehörde (EMA) und die Weltgesundheitsorganisation (WHO) bremsten bislang die Erwartungen an mögliche Auffrischungsimpfungen. Die EMA erklärte, es sei noch nicht klar, ob mehr als die meist zwei Impfdosen pro Person benötigt würden. Bisher gehe die Behörde davon aus, dass die gegenwärtige Impfpraxis ausreichenden Schutz biete. Für eine Entscheidung über Auffrischungsimpfungen gebe es noch nicht genug Daten. Auch die WHO verwies auf eine noch unzureichende Datenlage.

Biontech-Aktie abwärts gerichtet

Die Aktie von Biontech ist seit Juni auf dem absteigenden Ast. Der jüngste Ausbruchsversuch aus dem Abwärtstrend scheiterte. Die Unterstützung bei rund 200 Dollar ist noch intakt. Allerdings signalisiert der fallende MACD (Momentum) einen weiteren Test der Unterstützung.

