Virgin Galactic-Aktie konsolidiert nach Weltraumflug

Virgin Galactic-Chef Richard Branson ist gestern in den Weltall geflogen und hat das Rennen um gut betuchte Weltraumtouristen eröffnet. Amazon-Chef Jeff Bezos wird mit seiner Crew in wenigen Tagen folgen. Die Aktie von Virgin Galactic ist allerdings schon vor dem Brancon-Flug abgehoben – wie geht es weiter?

In der maximalen Höhe von etwa 86 Km, kurz vor der Grenze zum Weltraum, erlebten Branson und seine drei Mitreisenden mehrere Minuten lang die Schwerelosigkeit und genossen die weite Aussicht auf die Erde. Dann ging die Rakete nach unten und trat wieder in die Atmosphäre ein, mit beweglichen Flügeln, die den Gleitflug zurück zur Erde kontrollierten.

Virgin Galactic hat schon früher Raumschiffe in die Luft geschickt, aber die Reise am Sonntag war historisch, denn es war der erste Flug mit Besatzung für einen Anbieter von Weltraumtourismus. Die sichere Rückkehr der Gruppe verleiht dem Weltraumtourismus neue Glaubwürdigkeit – ein Bereich, der verspricht, jeden mit ein paar hunderttausend Dollar in einen Astronauten zu verwandeln. Virgin sagt, dass bisher etwa 600 Reservierungen vorliegen, wobei die ersten Tickets für 250.000 Dollar zu haben sind.

Analysten erwarten, dass Virgin Galactic im Jahr 2021 etwa 3 Millionen Dollar Umsatz machen wird und bis 2025 555 Millionen Dollar. Analysten erwarten, dass Virgin Galactic im Jahr 2021 etwa 3 Millionen Dollar Umsatz machen wird, und bis 2025 555 Millionen Dollar. Aber Branson wird die Branche nicht für sich allein haben: Jeff Bezos Raumfahrtunternehmen Blue Origin plant am 20. Juli einen eigenen Start, mit Bezos an Bord. Das Schiff, New Shepard, soll sogar noch höher fliegen, circa 100 Km über der Erde zu einer anderen Weltraumgrenze.

Virgin Galactic-Aktie beruhigt sich

Die Nachfrage nach Weltraumtickets steigt laut Virgin-Galactic, daher dürften die Tickets in Zukunft noch teurer werden. Die Aktie erscheint daher bei rund 43 Dollar gut unterstützt, allerdings wird die Mark jetzt erneut getestet. Der MACD (Momentum) gibt allerdings derzeit kaum Impulse, so dass die jüngste Seitwärtsrange anhalten könnte. Das jüngste Mehrmonatshoch liegt bei rund 57 Dollar. Die Aktie hat wie das Raumschiff bereits einen steilen Anstieg hinter sich. Im Mai notierte der Titel noch bei rund 15 Dollar.

