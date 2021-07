Lufthansa fordert wettbewerbsneutrale Kerosinsteuer – Aktie erholt sich leicht

Die schärferen Klimaschutzregeln, die die EU-Kommission im Rahmen ihres Gesetzespakets zum Klimaschutz „Fit for 55″ vorschlägt, dürfte für die Lufthansa nach eigener Einschätzung viel Geld kosten. Allein die erwartete Kerosinsteuer belaufe sich mittelfristig auf rund eine Mrd. Euro jährlich für die Lufthansa, erklärte der Luftfahrtberater des Unternehmens, Kay Lindemann.

Die Branche bekenne sich zu den strengeren Klimaschutzvorschriften, doch es müsse eine wettbewerbsneutrale Lösung gefunden werden, da die in Europa aktiven internationalen Konkurrenten nicht zur Kasse gebeten werden. Knackpunkt für die Lufthansa als Netzwerk-Fluglinie ist der Wettbewerb mit nicht-europäischen Fluggesellschaften auf der Langstrecke. Turkish Airlines etwa muss für einen Zubringerflug nach Istanbul zum Umsteigen auf ein Langstreckenziel nichts zahlen, ebenso wenig Emirates beispielsweise für einen nach Dubai. Die Lufthansa für einen Zubringerflug von Madrid nach Frankfurt aber schon.

Das war für die Airlines schon das größte Ärgernis am EU-Emissionshandelssystem (ETS), an dem sie seit 2012 teilnehmen. Internationale Airlines blieben hier außen vor. Beim ETS bekommen Unternehmen ein Kontingent an CO2-Verschmutzungsrechte erlaubt, nur einen Teil davon müssen sie kaufen. Brauchen sie weniger als verfügbar, können sie die Rechte verkaufen. Das soll einen Anreiz geben, CO2 zu vermeiden.

Das ETS könnte jetzt verschärft werden, indem weniger Rechte ausgegeben und kostenlose Zertifikate gestrichen werden. Die Reform müsse faire Regelungen beinhalten, die Zubringerflüge der europäischen Airlines nicht benachteiligen, forderte Lindemann. Ein weiteres Instrument wird eine Beimischungsquote für nachhaltiges Flugbenzin. Dazu müsse es einen Finanzierungsmechanismus geben, der alle Anbieter gleichermaßen einbeziehe. Ein Beispiel sei die deutsche Luftverkehrssteuer. Sie setzt am Endziel des Fluges an und gilt somit für heimische wie für internationale Fluglinien.

Lufthansa-Aktie stabilisiert sich

Die Aktie der Lufthansa befindet sich seit Anfang März in einem Abwärtstrend, kann sich aber seit einigen Wochen stabilisieren. Auch der MACD (Momentum) orientiert sich wieder nach oben, kann aber wie die Aktie selbst ihre Abwärtstrendlinie nicht durchbrechen. An diesem Widerstand liegt auch die 200-Tagelinie (rot). Erst bei einem Durchbruch bessert sich die charttechnische Situation.

