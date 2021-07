PKW-Zulassungen noch unter Vorkrisenniveau – BMW-Aktie ist angeschlagen

Trotz der Aufholjagd nach dem Corona-Schock liegt die Zahl der Pkw-Neuzulassungen dennoch immer deutlich unter dem Vorkrisenniveau. Das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) meldete für Juni rund 274.000 Neuzulassungen, das waren knapp 25 Prozent mehr als im Juni 2020. Im Mai hatte der Anstieg bereits rund 37 Prozent betragen.

Die Lücke gegenüber dem Vorkrisenjahr 2019 verringerte sich damit von 31 Prozent im Mai auf nunmehr 16 Prozent. Von einer durchgreifenden Markterholung könne aber noch keine Rede sein, das Vorkrisenniveau bleibt in weiter Ferne.

Bei den Neuzulassungen im Juni 2021 legten die alternativen Antriebe besonders stark zu. So bedeuteten 33.400 neu zugelasseneElektro-Pkw ein Plus von rund 310 Prozent. Somit stieg der Anteil batterieelektrischer Fahrzeuge am deutschen Pkw-Markt im vergangenen Monat auf 12,2 Prozent. Hinzu kamen 31.300 Plug-in-Hybride (+191,3 Prozent).

Dagegen wurden weniger Verbrenner neu registriert. Der Marktanteil der Benziner lag nach einem Rückgang von 4,6 Prozent bei 39,5 Prozent. Die Diesel-Neuzulassungen gingen im vergangenen Monat um 18,8 Prozent zurück, der Selbstzünderanteil lag noch bei 19,9 Prozent.

Der Verband der Internationalen Kraftfahrzeughersteller VDIK erwartet für 2021 ein Wachstum von insgesamt sechs Prozent gegenüber dem Vorjahr auf 3,1 Millionen Neuzulassungen. Damit läge das Volumen noch vier Prozent unter dem langjährigen Durchschnitt.

BMW-Aktie im Rückwärtsgang

Einer der schwächsten Automobil-Aktien in den vergangenen Wochen war BMW. Der Titel gehört mit einem Plus von 17 Prozent noch immer zu den Top 10 DAX-Aktien in diesem Jahr, aber der Wert ist angeschlagen und hatte bereits Anfang Juni eine negative Divergenz ausgebildet. Ein Test der Unterstützung bei rund 80 Euro erscheint daher möglich. Bei einem Sprung über die 90 Euromarke würde sich das Chartbild wieder aufhellen.

